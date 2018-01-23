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Где в Уфе работают штабы кандидатов на пост президента России

23 января 2018, 18:32
Стали известны имена руководителей штабов и их адреса.

В Уфе открылись практически все избирательные штабы кандидатов на пост главы государства. Подробную информацию о них предоставил телеканал "Вся Уфа".

Так. сопредседателями штаба Владимира Путина стали ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и генеральный директор клуба "Салават Юлаев" Тагир Ибрагимов. Он находится по улице Цюрупы, 17.

Агитацией за Павла Грудинина руководит руководитель местных коммунистов и депутат Госсобрания РБ Юнир Кутлугужин. Адрес штаба - улица Заки Валиди, 7.

Владимир Жириновский доверил ведение своих избирательных дел в Уфе Ляйсан Гариповой, помощнику депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева. Штаб расположен по улице Советской, 18.

Ксению Собчак в регионе представляет председатель регионального отделения РПР "Парнас" Рафик Дусалиев. Штаб Собчак пока не открылся, но должен заработать на днях по улице Менделеева, 130.

Григорий Явлинский и партия "Яблоко" делегировали свои полномочия инструктору регионального отделения партии Эдуарду Полякову в штабе по улице Бессонова, 29.

За Бориса Титова и Партию Роста в Башкирии агитирует член политсовета партии Руслан Гиндуллин по адресу: улица 50-летия СССР, 48/1.

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