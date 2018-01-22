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В Уфе взрослую женщину осудят за злопыхательство в соцсетях

22 января 2018, 12:58
Она «просто» разместила статью, в которой унижались люди другой национальности.

43-летняя уфимка стала фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, в мае прошлого года, используя мобильный телефон, женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе публикацию, в которой имелись слова и выражения, унижающие достоинство представителей другой национальности.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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