В Башкирии женщина оштрафована за оскорбление мамы с ребенком в соцсети

Как следует из сообщения прокуратуры, неприятный инцидент произошел в социальной сети В Контакте. Женщины высказала в адрес малолетней девочки и ее мамы оскорбительные слова, унижающие их честь и достоинство.

- По данному факту межрайонная прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, публично демонстрирующемся в средствах массовой информации), - говорится в сообщении надзорного ведомства. - По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.