Глава Советского района Уфы в соцсети призвал рассказать о заторах

Пользователи социальной сети могут поведать о затруднении движения на дорогах прямо главе района.

Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев обратился на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» к пользователям с вопросом о дорожных пробках. А именно, спросил, на каких участках дорог Советского района автомобилисты испытывали затруднения движения сегодня утром, 17 ноября.

Пользователям социальной сети предлагается оставить комментарий под постом главы района. Первый комментарий появился в 9.28 утра: