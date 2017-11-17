Глава Советского района Уфы в соцсети призвал рассказать о заторах

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Пользователи социальной сети могут поведать о затруднении движения на дорогах прямо главе района.
Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев обратился на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» к пользователям с вопросом о дорожных пробках. А именно, спросил, на каких участках дорог Советского района автомобилисты испытывали затруднения движения сегодня утром, 17 ноября.
Пользователям социальной сети предлагается оставить комментарий под постом главы района. Первый комментарий появился в 9.28 утра:
- Революционная на спуск от Запотоцкого к Аксакова накат. Нужна подсыпка!
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