В Башкирии осудили женщину, угрожавшую взорвать многоэтажку

- В ноябре 2017 года она позвонила в дежурную часть УМВД России по Стерлитамаку и сообщила о том, что она вытащила газовый шланг и собирается взорвать многоквартирный жилой дом, если сотрудники полиции немедленно не приедут и не разберутся по факту кражи телевизора из ее квартиры, - сообщили в прокуратуре.