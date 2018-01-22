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В Башкирии осудили женщину, угрожавшую взорвать многоэтажку

22 января 2018, 16:49
Единственным требованием было расследование дела о краже телевизора.

Суд Стерлитамака признал виновной местную жительницу, угрожавшую взорвать многоэтажку.

- В ноябре 2017 года она позвонила в дежурную часть УМВД России по Стерлитамаку и сообщила о том, что она вытащила газовый шланг и собирается взорвать многоквартирный жилой дом, если сотрудники полиции немедленно не приедут и не разберутся по факту кражи телевизора из ее квартиры, - сообщили в прокуратуре.

Прибывшие по вызову специалисты специальных служб угроз не обнаружили, а в отношении звонившей было возбуждено дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма.

Приговором суда её назначен один год ограничения свободы, это значит, что в течении этого времени, она не сможет менять место жительства и работы, так же ей запрещено покидать пределы города.

В ближайшее время состоится рассмотрение иска о возмещении затрат специальных служб прибывших по ложному вызову.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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