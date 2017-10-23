В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали многоэтажку
Сегодня, 17:51ПроисшествияКонстантин КлимовФото: Телеканал "Вся Уфа"
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Сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию от жителей дома в 16:30.
Как сообщили в пресс-службе МВД РБ по Башкирии сообщение о подозрительном предмете в одном из домов по улице Авроры, поступило на пульт дежурного, после чего на место выехали экстренные службы и была проведена эвакуация.
- На текущий момент дом обследован специалистами, опасности нет, жильцы вернулись в свои квартиры, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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