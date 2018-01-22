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ФК «Уфа» сыграет первый матч на сборах на Кипре

22 января 2018, 09:44
Соперник уфимской команды – середнячок кипрского чемпионата.

Сегодня в 18 часов уфимского времени состоится первый матч кипрского учебно-тренировочного сбора ФК «Уфа». Ее соперником станет «Алки Ороклини», команда находящаяся в середине турнирной таблицы кипрского чемпионата.

В 2014-м году из-за финансовых проблем распался клуб «Алки Ларнака», с чьей утратой не мог справиться Андреас Лоппас, человек, сделавший для нынешнего «Алки» почти всё. Он создал команду «Алки Ороклини» на базе «Омонии», стал ее президентом и за 4 года поднял клуб со дна — из четвертого дивизиона Кипра в высший, сообщили в футбольном клубе «Уфа».

В составе соперников есть интересные игроки: 33-летний бразильский форвард Фабрисио, нзабивший 11 мячей за 21 игру, правый защитник Кристофер Гьомбар, выступающий за сборную Мартиники, Жан-Батист Пьерацци, проведший 8 сезонов в крепком «Аяччо».

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