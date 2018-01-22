ФК «Уфа» сыграет первый матч на сборах на Кипре

В 2014-м году из-за финансовых проблем распался клуб «Алки Ларнака», с чьей утратой не мог справиться Андреас Лоппас, человек, сделавший для нынешнего «Алки» почти всё. Он создал команду «Алки Ороклини» на базе «Омонии», стал ее президентом и за 4 года поднял клуб со дна — из четвертого дивизиона Кипра в высший, сообщили в футбольном клубе «Уфа».