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В Башкирии бабушку обманули на 70 тысяч, предложив обменять купюры на новые

21 января 2018, 11:22
Две мошенницы заявили 86-летней жительнице Ишимбая, что ее деньги недействительны, и их срочно нужно обменять.

Как сообщили в МВД Башкирии, пенсионерка обратилась в полицию 18 января.

По словам потерпевшей, к ней домой пришли две женщины и заявили, что в настоящее время проходит замена старых денежных знаков. Они же якобы осуществляют обмен имеющихся у населения купюр на банкноты нового образца. При этом никаких документов удостоверяющих их личности женщины не предоставили. Дамы пояснили, что если бабушка не поменяет деньги, то вскоре они потеряют всякую ценность. Обеспокоенная пенсионерка передала женщинам свои накопления в сумме 70 тысяч рублей. Взамен она получила пятитысячные купюры в количестве 15 штук. После этого гостьи удалились, а через некоторое время пожилая хозяйка обнаружила, что вместо настоящих денег, ей дали билеты «Банка приколов».

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в МВД Башкирии. - Полицейские ведут розыск подозреваемых в совершении преступления.

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