В Уфе пенсионерка отдала 68 тысяч мошеннице, пожалев ее

В Уфе пенсионерка попалась на уловку мошенницы. Она поверила в рассказа женщины о больном муже и отдала ей 68 тысяч рублей, взяв в залог бижутерию.

Как рассказали в пресс-службе МВД, бабушка на улице встретила женщину в слезах. Незнакомка обратилась за помощью, сказав, что ее муж очень болен и необходима срочная операция. Она рассказала, что денег у нее нет, поскольку она не местная, но скоро родственники их должны прислать.

Растроганная историей пенсионерка, посочувствовала женщине и сказала, что дома есть 68 тысяч рублей. Случайная прохожая попросила эти деньги в долг. В качестве залога оставила украшения – цепочку, серьги. Пообещала вернуться за украшениями позже и вернуть деньги. Однако прошло два дня, а незнакомка так и не вернулась. Тогда бабушка обратилась в полицию. И там выяснилось, что ювелирные изделия – просто бижутерия.