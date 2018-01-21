Когда в Уфу приедут кандидаты в президенты России

Визит кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в Башкортостан запланирован на 31 января. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на региональный избирательный штаб кандидата. В программе поездки — посещение мясокомбината «Савва» в Туймазах, пресс-конференции в СМИ республики, встреча с избирателями в Уфе. По сообщению в ватсапп-чате "Башкирский реском КПРФ", Грудинин приедет в Уфу 30 января.