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В мэрии Уфы разъяснили, кто может пройти диспансеризацию в 2018 году

20 января 2018, 12:20
Жители столицы могут бесплатно пройти обследование у целого ряда врачей.

В ежегодной диспансеризации могут пройти обследование те уфимцы, которым в этом году исполнится 21 год (далее с кратностью в 3 года).

Диспансеризацию в 2018 году смогут пройти граждане России, рожденные: в 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах

- Главная задача диспансеризации этого года — обследовать тех людей, которые считают себя здоровыми и в больницу не обращаются по нескольку лет. Именно у них, по итогам диспансеризации прошлого года, были установлены туберкулез, рак и сахарный диабет. Пройти диспансеризацию можно в территориальной поликлинике, к которой прикреплен пациент, уточнили в пресс-службе города.

Жители города могут бесплатно пройти обследование у терапевта, кардиолога, гинеколога, уролога, фтизиатра, невролога, отоларинголога и других специалистов.

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