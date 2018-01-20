В мэрии Уфы разъяснили, кто может пройти диспансеризацию в 2018 году

- Главная задача диспансеризации этого года — обследовать тех людей, которые считают себя здоровыми и в больницу не обращаются по нескольку лет. Именно у них, по итогам диспансеризации прошлого года, были установлены туберкулез, рак и сахарный диабет. Пройти диспансеризацию можно в территориальной поликлинике, к которой прикреплен пациент, уточнили в пресс-службе города.