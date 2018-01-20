В Башкирии осудили парня, испортившего стелу «Я люблю Белебей»

Отметим, что в мэрии Уфы постоянно напоминают о том, что за подобные поступки жители города будут нести прямую административную ответственность. В настоящее время ведется поиск лиц, которые разрушили ледовые скульптуры в Советском районе. А не так давно благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить «разрушителей» ледового городка в Шакше. Ими оказались несовершеннолетние школьники. Причин своего поступка они объяснить не смогли. Ответственность за них понесут родители.