В Уфе вандалы сломали ледяную горку в Черниковке

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Неизвестные откололи декоративный элемент.
В ночь с 23 на 24 декабря на площади С. Орджоникидзе вандалы повредили ледяную горку, сообщили в пресс-службе администрации города.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные подростки сломали декоративный элемент – лебедя, который был на совсем недавно установленной елке.
Вандалам грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Также наказание может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ до года, либо ареста на срок до трех месяцев.
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