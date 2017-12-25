В Уфе вандалы сломали ледяную горку в Черниковке

Неизвестные откололи декоративный элемент.

В ночь с 23 на 24 декабря на площади С. Орджоникидзе вандалы повредили ледяную горку, сообщили в пресс-службе администрации города.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные подростки сломали декоративный элемент – лебедя, который был на совсем недавно установленной елке.

Вандалам грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Также наказание может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ до года, либо ареста на срок до трех месяцев.