В Башкирии поймали вандала, испортившего стелу «Я люблю Белебей»

Теперь ему грозит штраф с исправительными работами либо арест.

В сентябре текущего года житель Белебея изрисовал надписями аэрозольной краской стелу «Я люблю Белебей» на улице Интернациональная, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах». Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Сейчас ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.