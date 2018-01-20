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Башкирского бобслеиста Хузина пожизненно отстранили от участия в олимпиаде

20 января 2018, 11:00
Международный олимпийский комитет сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов.

Как передает ТАСС, члены независимой комиссии МОК на протяжении нескольких недель интенсивной работы подробно рассмотрели каждого спортсмена в отдельности.

- Более 80 процентов спортсменов из этого пула не выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году — этот факт показывает, что пришло новое поколение российских атлетов, — сказано в сообщении МОК.

По итогам комиссии, занимавшейся тщательной перепроверкой допинг-проб участников сочинской олимпиады, целых 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия на олимпиадах, а их результаты, которые они показали в Сочи-2014, аннулированы.

Под санкции МОК попали и наши башкирские спортсмены: бобслеист Ильвир Хузин и биатлонистка Ольга Вилухина. Хузин на сочинской олимпиаде в команде Александра Касьянова занял четвертое место в командном зачете. Ольга Вилухина завоевала в Сочи серебро.

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