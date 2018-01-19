mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии пройдет региональный фестиваль «РобоФест-2018»

19 января 2018, 10:40
Он состоится 25-26 января на базе Стерлитамакского филиала БашГУ.

Республиканские соревнования по робототехнике «РобоФест-2018» пройдут на следующей неделе в Стерлитамаке. На участие в нем подали заявки уже более 150 детей из 17 районов Башкирии, сообщили в Стерлитамакском филиале БашГУ.

Учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет будут соревноваться в направлениях Jr.FLL, «Hello, Robot!»LEGO, «Hello, Robot!»OPEN. В этом году также добавилась новая категория «РобоКарусель», по результатам которой участники фестиваля могут поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Всего на «РобоФест-2018» планируется около 300 участников, – говорит руководитель технопарка СФ БашГУ Вера Анохина. – На фестивалях мы собираем детей, которые хотят развиваться в инженерном направлении. И таких ребят немало.

Как сообщают организаторы, 25 января с 12:00 до 17:00 пройдет тренировочный день, сами соревнования состоятся 26 января с 9:00 до 17:00.

Место проведения конкурса: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина 49 (главный корпус Стерлитамакского филиала БашГУ и помещение технопарка «Толтек СФ БашГУ»). Организаторами «РобоФеста-Стерлитамак» выступают АНО ПДО Учебный Центр «Толтек Плюс» и Стерлитамакский филиал БашГУ при поддержке министерства образования Республики Башкортостан.

Материалы по теме
На экофоруме в Уфе представлен говорящий роботНа выставке «Робополис» в Уфе представлена первая в России робот-женщина
#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48