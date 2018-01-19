В Башкирии пройдет региональный фестиваль «РобоФест-2018»

Республиканские соревнования по робототехнике «РобоФест-2018» пройдут на следующей неделе в Стерлитамаке. На участие в нем подали заявки уже более 150 детей из 17 районов Башкирии, сообщили в Стерлитамакском филиале БашГУ.
Учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет будут соревноваться в направлениях Jr.FLL, «Hello, Robot!»LEGO, «Hello, Robot!»OPEN. В этом году также добавилась новая категория «РобоКарусель», по результатам которой участники фестиваля могут поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова.
- Всего на «РобоФест-2018» планируется около 300 участников, – говорит руководитель технопарка СФ БашГУ Вера Анохина. – На фестивалях мы собираем детей, которые хотят развиваться в инженерном направлении. И таких ребят немало.
Как сообщают организаторы, 25 января с 12:00 до 17:00 пройдет тренировочный день, сами соревнования состоятся 26 января с 9:00 до 17:00.
Место проведения конкурса: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина 49 (главный корпус Стерлитамакского филиала БашГУ и помещение технопарка «Толтек СФ БашГУ»). Организаторами «РобоФеста-Стерлитамак» выступают АНО ПДО Учебный Центр «Толтек Плюс» и Стерлитамакский филиал БашГУ при поддержке министерства образования Республики Башкортостан.