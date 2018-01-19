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Следком Башкирии займется пропажей 22-летней студентки медицинского

19 января 2018, 17:17
Поводом для возбуждения дела послужили результаты доследственной проверки по факту безвестного исчезновения 22-летней девушки.

Сегодня, 19 января, стало известно, что следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения 22-летней студентки Башгосмедуниверситета Виктории Осиповой.

Как пояснили в ведомстве, дело возбуждено по признакам убийства для проверки всех версий исчезновения девушки. Такая практика принята следкомом.

Как следует из материалов дела, девушка пропала утром 16 января. По словам знакомых, Гузель покинула свое место жительства в общежитии на улице Мингажева в Уфе. До сих пор место ее нахождения неизвестно. Ранее девушка из дома не уходила.

Расследование уголовного дела продолжается.

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