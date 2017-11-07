В Башкирии пропала 15-ти летняя Дарья Галимова

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В последний раз девушку видели вчера.
В Башкирии родственники разыскивают 15-летнюю Дарью Галимову. Девушку, которая проживает в Нефтекамске, в последний раз видели вчера 6 ноября примерно в 15.20.
Приметы: Рост около 150см, волосы светло русые, карие глаза.
Одета: Тёмно-синее пальто до колен, шарф "снуд" темно-синего цвета, шапка черная, сапоги черные с маленькими каблуками.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), "Поиск Детей - Уфа" 8-927-969-89-19.
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