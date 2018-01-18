В Уфе в бракованной многоэтажке произошла авария, люди третий день без воды

- Оформили, сдали документы, но налоговая нам отказала, по причине того, что некто Мустаева из нашего дома подала иск в Орджоникидзевский суд Уфы о признании нашего протокола недействительным и попросила у суда наложить арест, - рассказал один из собственников квартир дома Арсен Хатипов. - И оказалось, что выбранный председатель ТСЖ не может быть председателем, так как в старой, уже закрытой организации, он имел штраф за несдачу бухгалтерии за какой-то период. Сейчас снова судимся, при этом в суд истец не ходит, за нее ходит сама Орлова и поддерживает позицию истца: то есть по факту УК "Комфорт" сам обжалует то, что мы выбрали ТСЖ. Орлова специально пытается затянуть процесс, чтобы тихонько провести конкурс и выиграть в нем, вероятно, в администрации города у нее есть помощники.