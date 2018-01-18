В Башкирии создали штаб общественной поддержки Владимира Путина

- Я накопил значительный жизненный опыт, работая в научных, образовательных и производственных учреждениях нашей страны, пройдя путь от рядового сотрудника и аспиранта до руководителя крупного вуза, в немалой степени определяющего облик нашего региона – Республики Башкортостан, - сказал Рамиль Бахтизин. -Теперь хочу применить его во благо нашего государства, поддержав выбранный путь развития. Нам необходимо продолжение поступательного движения вперед в экономике и общественно-политической сфере. Сегодня сама жизнь доказывает нам, что XXI век – эпоха знаний и инноваций. Возглавляя вуз, в котором проработал всю жизнь, я вижу, какие перспективы открываются для образования, науки, общества при сохранении стабильности в развитии страны. Мой гражданский долг — приложить все силы для достижения поставленных целей. Именно поэтому я принял решение поработать в Инициативной группе по выдвижению Владимира Путина кандидатом в Президенты России. Признателен, что моя инициатива была поддержана и благодарен Владимиру Владимировичу за возможность поработать его доверенным лицом на выборах.