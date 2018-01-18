В Башкирии мужчина год истязал жену и сына

В МВД рассказали лишь о некоторых случаях домашнего насилия в этой семье. Летом после праздника сабантуй мужчина пришёл домой навеселе. После возникшей перепалки с супругой начался скандал. В разгар конфликта глава семьи схватил покрышку от велосипедного колеса и ударил ею 14-летнего сына по рукам. В августе пьяный мужчина ударил сына-подростка за то, что тот, по его мнению, слишком долго сидел за компьютером. В октябре мужчине не понравилось, что его сын вернулся позже обычного из-за поездки с классом в аквапарк. Восьмиклассника он избил кружкой и вылили на голову чай. Когда его мать начала заступаться, мужчина избил и ее. Когда однажды жена и сын не встретили его поздно ночью с подработки, мужчина, разозлившись, ударил ребенка по ноге и заставил отжиматься и мыть полы.