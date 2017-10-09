Фото: Жизнь Салавата
В Башкирии муж жестоко избил жену за измену и снял это на видео
9 октября 2017, 10:47ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сотрудники полиции начали по этому поводу проверку.
В эти выходные в социальной сети Вконтакте в группе «Жизнь Салавата» появилось шокирующая видеозапись избиения женщины. На кадрах видно, как неизвестный мужчина жестоко избивает женщину, предположительно, уличив ее в неверности. При этом слышен закадровый голос, который и снимает на видео все происходящее. Сообщается, что это был друг семьи. На видеозаписи также видно, что рядом с женщиной в крови на полу около кровати лежит мужчина.
В МВД по РБ по данному факту начата проверка.
- В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена данная видеозапись, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все причастные лица.
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