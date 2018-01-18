Медиарейтинг Рустэма Хамитова за год не изменился

Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам 2017 года занял 17-ое место в рейтинге глав субъектов РФ, составленном Медиалогией. За год его позиция в общем рейтинге не изменилась ни на один пункт.