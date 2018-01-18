mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Медиарейтинг Рустэма Хамитова за год не изменился

18 января 2018, 11:58
Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам 2017 года занял 17-ое место в рейтинге глав субъектов РФ, составленном Медиалогией. За год его позиция в общем рейтинге не изменилась ни на один пункт.

В прошлом году СМИ написали о Рустэме Хамитове 49 701 раз, его медиаиндекс составил 312 270,7 балла.

В рейтинге глав субъектов ПФО глава Башкирии улучшил позиции, но не намного: поднялся с пятого на четвертое место.

В федеральном списке первые два места сохранили за собой мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. На третье место с пятого поднялся губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рейтинге глав субъектов ПФО на первом и втором местах по-прежнему президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. На третьем месте - новый губернатор Пермского края Максим Решетников.

Материалы по теме
Хамитов о налогах, идущих в Башкирию: финансовые полномочия нас устраиваютРустэм Хамитов выступил за бескорыстное служение врачей жителям БашкирииХамитов об инвестициях: Башкирия рассчитывает привлечь 400 млрд руб. в год
#Новости#Рустэм Хамитов#Наталья Кузнецова#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48