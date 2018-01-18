Инноваторов из Башкирии приглашают заявиться на Startup Tour в Перми

Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа Тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.