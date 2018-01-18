Инноваторов из Башкирии приглашают заявиться на Startup Tour в Перми

Прием заявок для участия в региональном этапе Open Innovations Startup Tour в Перми продлится еще две недели – до 29 января, сообщили организаторы. Само мероприятие пройдет в Перми 6 и 7 февраля.
На сегодняшний день организаторы уже приняли более 30 заявок. Подать заявку можно на сайте конкурса.
Региональный этап Startup Tour пройдет на площадке «Технопарка Пермь» при поддержке правительства Пермского края. К участию в Туре приглашаются не только технологические предприниматели из Перми, но и инноваторы из Челябинска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и других городов.
Во время роад-шоу у стартаперов будет возможность пообщаться с одним из успешных предпринимателей Европы, советником президента Фонда «Сколково» Пеккой Вильякайненом, а также с основоположником российской IT-индустрии, создателем венчурного фонда Almaz Capital Partners и инкубатора Runa Park Александром Галицким.
Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Двухдневная программа Тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.