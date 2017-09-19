Молодые инноваторы поборются за 500 тысяч рублей на реализацию своих идей

Конкурс молодых инноваторов объявил Фонд поддержки и развития науки РБ. Победители получат полмиллиона рублей на реализацию своих идей.

В конкурсе могут поучаствовать все желающие от 18 до 30 лет, имеющие инновационную идею и желающие открыть свой бизнес. Заявки принимаются до 5 октября.