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Молодые инноваторы поборются за 500 тысяч рублей на реализацию своих идей
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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Молодые инноваторы поборются за 500 тысяч рублей на реализацию своих идей

19 сентября 2017, 12:40ЭкономикаФото: evostream.ru
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