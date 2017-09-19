Молодые инноваторы поборются за 500 тысяч рублей на реализацию своих идей
19 сентября 2017, 12:40ЭкономикаФото: evostream.ru
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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 октября.
Конкурс молодых инноваторов объявил Фонд поддержки и развития науки РБ. Победители получат полмиллиона рублей на реализацию своих идей.
В конкурсе могут поучаствовать все желающие от 18 до 30 лет, имеющие инновационную идею и желающие открыть свой бизнес. Заявки принимаются до 5 октября.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса, выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы, подготовить презентацию проекта и выступить на полуфинальном мероприятии, выйти в финал и представить свой проект на решающем отборе.
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