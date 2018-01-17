В Уфе открылась мемориальная доска актеру и драматургу Ильшату Юмагулову

- Имя Ильшата Халиловича является нравственным стержнем в развитии башкирской театральной культуры. В свое время на сценах театров им были созданы различные образы, велика роль мастера сцены в воспитании молодого поколения артистов, важную роль он сыграл в становлении башкирской драматургии. Мы отдаем дань уважения человеку, который всю свою жизнь посвятил развитию театрального искусства нашей республики, - рассказал заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков.