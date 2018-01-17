В Уфе обсудят проблемы развития велосипедной культуры и инфраструктуры

В Уфе 23 января пройдет конференция «ВелоРеспублика», сообщили организаторы мероприятия. Участники мероприятия обсудят темы использования велотранспорта в городах с холодным климатом, экономические аспекты развития велокультуры, влияние велоинфраструктуры на развитие туристического потенциала региона и т.д. Кроме этого, организаторы мероприятия планируют рассказать о велособытиях, которые пройдут в регионе в 2018 году. В обсуждении примут участие представители администрации главы Башкирии и Уфы, региональные министерства и ведомства, общественники. Мероприятие пройдет в конференц-зале БЦ «Территория 3000». Начало в 11.00.