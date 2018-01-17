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В Башкирии осудили водителя, из-за которого погибла молодая невеста

17 января 2018, 14:01
Молодая женщина торопилась на собственную свадьбу.

31-летний житель Тюменской области обвиняется Туймазинским межрайонным судом по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В августе 2017 года мужчина направлялся на своем «Nissan Cefiro» по автодороге Бишкураево – Аднагулово – Новые Бишинды и выехал на встречку для обгона, где столкнулся с «ВАЗ 21150».

В результате аварии скончалась девушка, которая была за рулем встречного транспорта и направлявшаяся на свою свадьбу. Также 26 и 29-летняя девушки пассажирки получили тяжелые травмы.

Суд приговорил водителя к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный выплатит один миллион рублей компенсации морального вреда отцу погибшей и 500 тысяч рублей пострадавшим пассажиркам.

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