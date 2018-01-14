В Уфе пропавший из больницы мужчина попал в ДТП

О причинах, побудивших его покинуть стационар, пока ничего неизвестно.

Вчера, 13 января, стало известно, что родственники 30-летнего уфимца Зуфара Насырова смогли, наконец-то, найти его. Мужчина за время своего отсутствия успел попасть с ДТП и сейчас госпитализирован. Об этом Медиакорсети сообщил Фарид Насыров, брат пострадавшего мужчины.

Примечательно, что Зуфар до этого ЧП также находился в больнице, куда его доставили после внезапной потери сознания 3 января. После того, как мужчина пришел в себя, врачи его отпустили домой. Однако родственники так и не дождались Зуфара и стали бить тревогу.

Только через неделю они смогли выяснить, что Зуфар жив, но снова находится в больнице. Но теперь уже по более серьезной причине, чем потеря сознания.