В Башкирии адвокат сел за смертельное ДТП почти на пять лет

53-летний житель Туймазинского района Башкирии признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
12 июня 2016 года адвокат за рулем «Hyundai Getz» ехал по 1316 километру трассы М5 «Самара-Уфа-Челябинск», с крайнего правого положения на проезжей части повернул налево на нерегулируемом перекрестке, не включил поворотник и не уступил дорогу автомобилю «Kia Sportage», врезавшись в него. В результате столкновения «Kia» изменила траекторию движения, столкнулась со встречным DAF FT и вылетела за пределы дороги. Пассажирка вылетевшей иномарки получила серьезные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, другая пассажирка – 36-летняя женщина скончалась на месте.
Суд приговорил адвоката к четырем годам и одиннадцати месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.