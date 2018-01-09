В Башкирии адвокат сел за смертельное ДТП почти на пять лет

В результате аварии погибла женщина, еще одна получила серьёзные травмы.

12 июня 2016 года адвокат за рулем «Hyundai Getz» ехал по 1316 километру трассы М5 «Самара-Уфа-Челябинск», с крайнего правого положения на проезжей части повернул налево на нерегулируемом перекрестке, не включил поворотник и не уступил дорогу автомобилю «Kia Sportage», врезавшись в него. В результате столкновения «Kia» изменила траекторию движения, столкнулась со встречным DAF FT и вылетела за пределы дороги. Пассажирка вылетевшей иномарки получила серьезные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, другая пассажирка – 36-летняя женщина скончалась на месте.