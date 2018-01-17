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В Башкирии минздрав отказал ребенку-инвалиду в получении лекарств

17 января 2018, 09:28
Дорогостоящий препарат ребенок получил только после прокурорского вмешательства.

Жительница Сибая обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении прав ее 13-летнего сына на лекарства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Врачебная комиссия еще в декабре 2016 года назначила тяжелобольному ребенку-инвалиду дорогостоящее лекарство – стоимость одной упаковки составляла более 100 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась в региональный минздрав с просьбой обеспечить мальчика лекарством, но получила отказ в связи с тем, что медикамент не входил в перечень жизненно необходимых.

Препарат не имел аналогов и был единственно возможным для мальчика методом лечения. Прокуратура направила иск с требованием устранить нарушения, после чего по решению суда ребенку-инвалиду предоставили необходимое лекарство.

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