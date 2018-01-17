В Башкирии минздрав отказал ребенку-инвалиду в получении лекарств

Врачебная комиссия еще в декабре 2016 года назначила тяжелобольному ребенку-инвалиду дорогостоящее лекарство – стоимость одной упаковки составляла более 100 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась в региональный минздрав с просьбой обеспечить мальчика лекарством, но получила отказ в связи с тем, что медикамент не входил в перечень жизненно необходимых.