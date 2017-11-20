В Башкирии больница лишала ребенка-инвалида необходимого питания

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Восьмимесячный малыш получил его только после вмешательства прокуратуры.
Жительница Благовещенска пожаловалась на нарушение прав своего восьмимесячного ребенка-инвалида с редким заболеванием на лекарственное обеспечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Ребенку требуется ежедневный прием специализированного лечебного питания, которое по заключению врачей является жизненно необходимым и не имеет аналогов. Районная больница отказала в льготном предоставлении питания, поскольку его не было в наличии.
Межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал обеспечить малыша необходимой ему смесью. После этого больница выдала 30 упаковок лечебного питания.
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