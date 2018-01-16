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В Башкирии пропавшего на снегоходе мужчину нашли мертвым

16 января 2018, 10:47
Мужчина остался без мобильной связи, когда в снегоходе кончилось топливо.

14 января в Кушнаренковском районе Башкирии 35-летний Александр Вострецов отправился кататься на снегоходе и погиб, сообщает «АиФ».

Мужчина отправился в сторону Первушино. В снегоходе закончилось топливо и Александр пошел дальше пешком. Его нашли по следам замерзшим.

Напомним, Александра Волкова искали с 14 января в районе деревни Волково Кушнаренковского района. При выезде из гаража у мужчины выпал телефон, поэтому позвать никого на помощь он не смог.

Медиакорсеть приносит соболезнования родным и близким в связи со случившимся.

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