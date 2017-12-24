В республиканской больнице Уфы пациент выпал из окна и скончался
Сегодня, 14:26ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Трагический инцидент подтвердили в минздраве РБ.
Накануне вечером пациент республиканской больницы выпал из окна неврологического отделения. Мужчина от полученных травм в результате падения скончался. Информацию от нескольких очевидцев подтвердили Медиакорсети в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Вполне возможно, что мужчина мог находиться под действиями препаратов.
Отметим, что вчера стало известно о трагической смерти молодой уфимки, которая упала с Бельского моста. Правоохранительными органами по данному факту проводится проверка.
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