В республиканской больнице Уфы пациент выпал из окна и скончался

Трагический инцидент подтвердили в минздраве РБ.

Накануне вечером пациент республиканской больницы выпал из окна неврологического отделения. Мужчина от полученных травм в результате падения скончался. Информацию от нескольких очевидцев подтвердили Медиакорсети в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Вполне возможно, что мужчина мог находиться под действиями препаратов.