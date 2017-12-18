В Башкирии водитель Peugeot скончался, врезавшись в «Газель»

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12-летний сын водителя получил травмы.
В воскресенье, 17 декабря, в Аургазинском районе на 60 километре автодороги Уфа-Оренбург 38-летний житель Чишминского района на «Peugeot 408» столкнулся с попутной бортовой Газелью и съехал в кювет, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его 12-летний сын получил серьезные травмы.
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