Финансирование «Салавата Юлаева» в 2018 году не уменьшится - Хамитов

- Ежегодно с «Роснефтью» подписываем соглашение о социальной поддержке республики, о благотворительной помощи. На 2018 год такое соглашение готово, мы его в ближайшее время подпишем с руководством «Роснефти». Там определена сумма, в том числе на развитие хоккея, она такая же, как в 2016-17 гг., уменьшения нет. Это значит, что финансовое положение клуба абсолютно надежно, - цитирует Хамитова агентство.