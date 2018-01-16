В Уфе простились с лучшим снайпером «Салавата Юлаева» за всю историю клуба

В Уфе простились с лучшим снайпером «Салавата Юлаева» Владимиром Быковым. Прощание с прославленным хоккеистом проходило в фойе уфимского «Дворца спорта», в стенах которого с 1965 по 1979 год играл хоккеист. Проводить Быкова в последний путь пришли родственники, друзья, болельщики, бывшие одноклубники и представители «Салавата Юлаева».

Владимир Быков выступал за уфимскую команду с 1965 по 1979 год, за «Салават Юлаев» им было заброшено 342 шайбы, что является рекордом, который не побит до сих пор.