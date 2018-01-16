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Еще один заместитель главы минздрава Башкирии стал главврачом

16 января 2018, 16:26
Рамиль Хамитов назначен главным врачом Республиканской станции переливания крови.

Сегодня, 16 января, стало известно, что заместитель министра здравоохранения Башкирии Рамиль Хамитов назначен главврачом одной из ключевых структур в системе здравоохранения региона - Республиканской станции переливания крови. В таком качестве его представил глава минздрава Башкирии Анвар Бакиров участникам селекторного совещания с руководителями медучреждений Башкирии.

Напомним, что в последнее время это уже третье кадровое назначение подобного рода – когда заместитель министра здравоохранения уходит на должность главного врача медицинской организации. Ранее главврачом уфимской клинической больницы №13 стала бывший замминистра здравоохранения Башкирии Эльза Сыртланова, а главврачом Республиканского клинического перинатального центра стал ее прежний коллега по министерству Назир Мингазов. Их места в министерстве заняли Ольга Горбацевич и Юлия Кофанова.

Таким образом в числе заместителей министра здравоохранения Анвара Бакирова после перевода Рамиля Хамитова на другую работу пока остались одни женщины. Кто займет его место в минздраве, пока официально не сообщается.

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