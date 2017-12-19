В Уфе назначили нового главврача больницы, где пациентка ползла по лестнице

Им стала бывший заместитель главы минздрава РБ Эльза Сыртланова.

Сегодня, 19 декабря, коллективу городской клинической больницы №13 Уфы представили нового главного врача. Им стала бывший заместитель министра здравоохранения республики Эльза Сыртланова.

Нового руководителя коллективу представил лично сам министр Анвар Бакиров. Встреча с заведующими отделениями, медсестрами и другими сотрудниками медучреждения прошла утром в конференц-зале больницы. Министр пожелал успехов новому главврачу и трудовому коллективу.

Напомним, с больницей №13 был связан громкий скандал, в очередной раз «прославивший» Башкирию на всю страну. Почти год назад сначала в соцсетях, а потом и в СМИ появилось видео, на котором женщина со сломанной ногой пыталась преодолеть лестницу, чтобы попасть в рентген-кабинет поликлинического отделения №1 данной больницы. Оказалось, что лифт в больнице был сломан. При этом никто из персонала ей не помог. Сюжет об этом случае был показан практически по всем федеральным телеканалам.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отреагировал на происшедшее весьма жестко, сообщив, что видеоролик был тщательно изучен. И по итогам было принято решение, что в происшедшем скандале виноват, прежде всего, главврач больницы. Лифт не работал в течение последних двух лет, и, по мнению главы региона, все это время он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Глава РБ лично дал указание освободить главврача от занимаемой должности. А вскоре после этой истории в медучреждении появилось все необходимое оборудование.

Продолжительное время в больнице работал исполняющий обязанности главврача, и вот теперь на этот ответственный пост назначена Эльза Сыртланова. У нее есть опыт руководства такими учреждениями, до вступления в должность замминистра Эльза Сыртланова работала главврачом поликлиники № 33.