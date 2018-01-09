Перинатальный центр в Уфе возглавил замминистра здравоохранения

За последний месяц это уже второй заместитель министра, отправленный работать «на земле».

После серии скандалов, связанных с увольнением главного врача перинатального центра в Уфе, медучреждение возглавил заместитель министра здравоохранения Башкирии Назир Мингазов, сообщает «Башинформ».

До перехода в теперь уже объединенный с четвёртым роддомом перинатальный центр Мингазов в течение года работал заместителем министра здравоохранения. Также в послужном списке нового главврача больницы работа акушером-гинекологом, заведующим гинекологическим отделением Белебеевской ЦРБ. С 2009 года Мингазов полностью ушёл в чиновничью работу и стал главным специалистом уфимского управления здравоохранения. В минздрав будущий главврач был переведён в 2011 году.

С уфимским перинатальным центром связан скандал, разгоревшийся в прошлом году, тогда с поста главврача был уволен Фиргат Байрамгулов, выступавший против объединения центра с расположенным рядом роддомом №4. Позже Байрамгулову удалось через суд восстановиться в должности, однако спустя месяц он был снова уволен. С первого января 2018 года перинатальный центр и роддом №4 всё-таки объединили.