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Уфимский спортсмен завоевал три «серебра» и «бронзу» на чемпионате Европы

15 января 2018, 10:05
27-летний Семен Елистратов отличился на чемпионате Европы в Дрездене.

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете из Уфы Семен Елистратов завоевал на дистанции 1500 метров «серебро» на чемпионате Европы по шорт-треку в Дрездене, а также завоевал еще три медали: два «серебра» и «бронзу», сообщает телеканал БСТ.

Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1000 метров, также в эстафете мужская сборная России в составе Семёна Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова завоевала серебряные медали в эстафете на дистанции 5000 метров.

Семен Елистратов стал бронзовым призёром в многоборье. В многоборье досрочно одержал победу голландец Шинки Кнегт.

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#Новости#Злата Зукович#Спорт
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