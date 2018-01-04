На чемпионате Европы по шорт-треку выступит уфимец Семен Елистратов

Соревнования пройдут с 12 по 14 января в Дрездене.

Уфимский спортсмен Семен Елистратов приме участие в чемпионате Европы по шорт-треку, который состоится с 12 по 14 января в Дрездене (Германия). Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.