На чемпионате Европы по шорт-треку выступит уфимец Семен Елистратов

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Соревнования пройдут с 12 по 14 января в Дрездене.
Уфимский спортсмен Семен Елистратов приме участие в чемпионате Европы по шорт-треку, который состоится с 12 по 14 января в Дрездене (Германия). Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
Состав сборной России по шорт-треку:
- Виктор Ан, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич.
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