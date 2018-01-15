У избирательного штаба Владимира Путина появился свой сайт

На страницах сайта содержится информация с новостями из дневника кампании кандидата. Так, например, сообщается, что в поддержку Владимира Путина оставили свои подписи более 408 тысяч человек. Это больше необходимых для регистрации кандидата 300 тысяч подписей почти на треть.