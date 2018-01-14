mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Женщина-депутат потрясла всех рассказом, как в Башкирии растерзали маньяка

14 января 2018, 12:00
Жительница поселка Серафимовский из Башкирии выступила на похоронах трагически погибшей молодой женщины в Татарстане.

На минувшей неделе в Татарстане прошли похороны 28-летней Гульшат Котенковой, которая стала жертвой неизвестного пока маньяка. Его розыск активно ведут не только татарские стражи порядка, но и их коллеги с других регионов страны.

Трагедия случилась в начале января на лыжной базе «Алмаш», куда Гульшат отправилась отдохнуть вместе с мужем и полугодовалой дочкой. По прибытии на базу она решила прокатиться по лыжне, пока муж остался с ребенком с номере. Однако к обещанному времени Гульшат не вернулась.

Обеспокоенный муж обратился в полицию. Гульшат искали несколько часов и глубокой ночью нашли мертвой. Известно, что преступник нанес ей 11 колото-резаных ран. Предположительно он оглушил лыжницу, бежавшую по трассе и оттащил ее к заброшенному ангару. Скорее всего, Гульшат пришла в себя и попыталась бежать. Тогда ее убили «розочкой» от бутылки.

Найти преступника пока не удалось, хотя удалось составить его примерный фоторобот со слов женщины, к которой на лыжной трассе также приставал незнакомец.

Трагедия потрясла не только жителей Татарстана, но и жителей Башкирии, где проживают родственники убитой. Они побывали на похоронах, прошедших на днях в городе Нижнекамске и шокировали местных журналистов своими комментариями.

- У нас в поселке Серафимовское за такое растерзали человека… Я бы тоже растерзала его в конце концов, хоть я и депутат сельского совета. Я за то, чтобы таких людей просто убивали, — процитировал жительницу Башкирии Светлану Садыкову портал «Реальное время».

Пока не удалось уточнить, что конкретно имела в виду женщина, делясь впечатлениями с татарскими СМИ.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

Материалы по теме
В Казани умерла жертва маньяка из Уфы, которая два года провела в комеВ Уфе заметили человека, похожего на разыскиваемого маньяка
#Новости#Маньяк#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48