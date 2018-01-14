Женщина-депутат потрясла всех рассказом, как в Башкирии растерзали маньяка

- У нас в поселке Серафимовское за такое растерзали человека… Я бы тоже растерзала его в конце концов, хоть я и депутат сельского совета. Я за то, чтобы таких людей просто убивали, — процитировал жительницу Башкирии Светлану Садыкову портал «Реальное время».