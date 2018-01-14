mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии отмечены морозы в минус 43 градуса

14 января 2018, 12:59
В ряде районов Башкирии температура воздуха опустилась ниже 40 градусов.

Судя по отзывам в соцсетях, жители республики, до этого выражавшие тоску по настоящей зиме, оказались морально не готовы к такому повороту событий.

На протяжении последних три дней и ночей в ряде районов Башкирии было отмечено падение столбика термометров, измеряющих температуру воздуха на открытом воздухе, до уровня минус 40 градусов и ниже.

Так, в пригородах Уфы была отмечена температура воздуха на уровне минус 30-32 градусов. В деревне Трошкино лаговещенского района сельчане обратили внимание на шокирующие данные со своих уличных градусников, показавших минувшй ночью минус 40 градусов. А жители деревни Азикеево Белорецкого района республики опубликовали в соцсетях свежие фотографии своих термометров с показаниями в минус 43 градуса по Цельсию.

- Очень холодно, печку не успеваем топить, машины у соседей не завелись, хотя аккумулятор домой заносили. У нас такого еще не было, - передает впечатления местных жителей сайт «Комсомольская правда».

Материалы по теме
В Башкирии похолодает до 20 градусов морозаВ Башкирию придут сильные морозы
#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48