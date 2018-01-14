В Башкирии отмечены морозы в минус 43 градуса

Так, в пригородах Уфы была отмечена температура воздуха на уровне минус 30-32 градусов. В деревне Трошкино лаговещенского района сельчане обратили внимание на шокирующие данные со своих уличных градусников, показавших минувшй ночью минус 40 градусов. А жители деревни Азикеево Белорецкого района республики опубликовали в соцсетях свежие фотографии своих термометров с показаниями в минус 43 градуса по Цельсию.