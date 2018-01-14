Глава Башкирии попросил прокуратуру быть жестче и одновременно справедливее

- Сегодня около 3 тысяч семей находятся в зоне риска в части неполучения жилья. Люди внесли деньги, ждут годами – и ничего не получают. Есть, конечно, объективные причины, не связанные со строительством жилых объектов, а есть и субъективные, когда собирают деньги и скрываются с ними в неизвестных направлениях. Думаю, что общими усилиями нам удастся изменить ситуацию. В 2018 году мы обязаны большую часть этих вопросов закрыть, - подчеркнул он. - Нужно активнее вести борьбу с подобными преступлениями, упреждать их совершение в дальнейшем. Вопросы с обманутыми дольщиками всегда вызывают огромный общественный резонанс.