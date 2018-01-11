В Уфе общественник попросил прокуратуру защитить детей-вандалов

История с разрушением ледового городка подростками получила неожиданное продолжение.

Общественный деятель Азамат Галин обратился в прокуратуру Башкирии с заявлением, в котором потребовал провести проверку законности действий сотрудников полиции за задержание детей, а также заставить извиниться перед детьми средства массовой информации, которые назвали их в своих публикациях вандалами и хулиганами.

Напомним, на днях оказались разрушены ледовые городки в нескольких районах города. Как пояснили в пресс-службе МВД по РБ, вандалами оказались трое несовершеннолетних 11 и 12 лет. Зачем сломали ледяные скульптуры, ребята не смогли объяснить. На родителей юных вандалов составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Азамат Галин обосновал свое мнение в защиту задержанных подростков, в частности, тем, что не смог найти никаких документов, устанавливающих право собственности на эти городки и, соответственно, неправильно обвинять детей в разрушении ничьих ледовых строений.

Позиция Азамата Галина не встретила большой поддержки у аудитории соцсетей.

- За все надо платить. За развлечения детишек тоже надо платить. Уже выросло целое поколение, которое не знало, кто такой дядя Стёпа. Они начали свою карьеру с воровства задвижек, теперь ломают чугунные заборы и выворачивают форсунки от фонтанов. Растет новое поколение. Пока они рушат ледовые городки, курочат носы и ломают пальцы скульптурам в наших парках. Они хотят тренироваться на мои деньги. Я – против, - отметил блогер Владимир Кобзев.

- Проблема в том, что дело завели по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а не за вандализм или хулиганство. И это правильная тут статья. Но ряд СМИ преподнесли это юридически неверно, назвали детей вандалами и подростками, - пояснил журналист Станислав Шахов.

- Во-первых, пока еще никого не распяли и не вывесили фотографию виновных подростков на всеобщее обозрение, и имен их публично никто не называл. А во-вторых, мне с детства известно, что если ты шалишь, то за тобой придет милиция (в наши дни – полиция). Тут сыграл свою роль еще и цифровой феномен наших дней, когда люди спешат снять происходящее на телефон и выложить скорее в соцсети. Если бы мы в 80-ые годы сломали два куска льда в городке, это было бы ЧП местного значения, а теперь информатизация сразу добавила глобального значения данному событию, - поделился своим мнением в эфире радио «Эхо Москвы» публицист Шамиль Валеев.

В программе «Уфимский разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» было устроено голосование по поводу того, стоило ли полиции заниматься поиском и задержанием детей, подозреваемых в разрушении ледовых городков. Результаты оказались весьма показательны: 83 процента участников голосования согласились, что полиция поступила правильно, и только 17 процентов сочли, что полиция могла найти себе более важное дело.