В Башкирии МЧС рекомендует не выходить на улицу без крайней необходимости

МЧС Башкирии в связи с похолоданием рекомендовало жителям не выходить на улицу без крайней необходимости, отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобиле, а перед выходом на улицу тщательно подбирать гардероб. Если вы обнаружите у себя первые признаки обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) срочно необходимо зайти в теплое помещение, охлажденные участки согрейте теплыми руками, легким массажем, дыханием, а затем необходимо наложить ватно-марлевую повязку. При признаках обморожения обязательно нужно обратиться за медицинской помощью.