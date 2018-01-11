Из Уфы с начала зимы вывезли более 200 тысяч кубометров снега

Городские власти отчитались о том, сколько снега вывезли из города коммунальщики этой зимой.

Как следует из сообщения мэрии, ежесуточно из города вывозится порядка 15 тысяч кубометров снега. С начала зимы вывезено более 200 тысяч кубометров. На улицах работают более 400 единиц снегоуборочной техники, включая снегопогрузчики, самосвалы, автогрейдеры и шнекороторы. С основных магистралей снег вывозится на полигоны, расположенные во всех районах города.

В мэрии дают понять, что очищать улицы от снега коммунальщикам достаточно сложно. Прежде всего из-за большой общей протяженности улично-дорожной сети. В Уфе она составляет 1563 километра. Это почти на 200 км больше, чем расстояние от Уфы до Москвы.