В Башкирии на выходных похолодает до -34

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Снега не ожидается.
Источник: Башгидромет
В Башкирии ближайшие выходные будут холодными, следует из данных Башгидромета. Сегодня, 12 января, температура воздуха днем составит днем -18,-23°, по югу -9,-14°.
В субботу, 13 января, температура воздуха ночью -23,-28°, местами -29,-34°, днем -18,-23°, в юго-восточных районах -13,-18°. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 14 января, ночью без осадков, днем в отдельных северных районах небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -23,-28°, местами -29,-34°, днем -18,-23°, в юго-восточных районах -13,-18°.
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